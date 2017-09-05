Еда по удостоверению
Многодетные родители Перми пожаловались на отказ школ предоставить их детям бесплатное питание из-за отсутствия удостоверений многодетной семьи. В департаменте образования заявили, что отказ не обоснован, и заверили, что получить льготу можно будет и без этого документа. – О проблеме мы узнали от «Многодетных Пермского края». Сразу же были приняты меры. В школы были отправлены письма с разъяснением порядка оформления бесплатного питания. Как и прежде, получать бесплатное питание смогут те, кто написал заявление на имя директора школы и приложил документы, подтверждающие, что в семье трое или более детей. Те, у кого есть удостоверение, могут предоставить его копию, но это не обязательно. Подойдут и копии свидетельств о рождении, – рассказала 59.ru начальник сектора организации питания Наталья Бячкова.
Правоту многодетных признали и в министерстве социального развития региона. – Законодательных норм, требующих наличие удостоверения при определении права многодетных семей на получение тех или иных мер поддержки, не предусмотрено, – заявили в ведомстве. Также в минсоцразвития Пермского края отметили, что выдача удостоверений многодетных семей началась совсем недавно – впервые такой документ прикамцы получили в августе этого года.
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