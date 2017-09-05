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Дешевого газа не будет

газ

Решение Федеральной антимонопольной службы о снижении на 5% для ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» платы за снабженческо-сбытовые услуги не приведет к снижению стоимости газа для жителей Прикамья.

После заявления ФАС о «снижении тарифа на газ в Пермском крае» на компанию обрушился шквал обращений о том, когда же это случится, – пояснили порталу 59.ру в компании. – Ключевым показателем, определяющим стоимость газа для потребителей, является его оптовая цена. Она составляет 85% тарифа. А с 1 июля она выросла на 3,9%. Плата за снабженческо-сбытовые услуги составляет в среднем 2%.Таким образом, на 5% уменьшилась только двухпроцентная составляющая стоимости газа. По расчетам компании, стоимость газа для конечных потребителей вырастет на 3,8%.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Деньги

Опубликовано: 05.09.2017 в 15:45 в рубрике - Радио Пермского края

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