Детям подарят шанс научиться говорить красиво
Организация «Многодетные Пермского края» выиграла президентский грант на реализацию проекта «Город красивой речи». Логопеды, дефектологи и психологи проведут бесплатную диагностику речи у детей 3-7 лет. Приемы пройдут в 43 территориях Прикамья. Председатель организации Ирина Ермакова рассказала, что во время приемов у детей выявят проблемы в речи и дадут рекомендации по их устранению. Подобного проекта еще никогда не было в Пермском крае.
"Это крайне важно, так как услуги профессионального логопеда стоят дорого, и их могут позволить себе далеко не все родители, а если говорить об отдалённых территориях, то там иногда и специалистов нет. Но мы уверены, что иметь шанс научиться красиво говорить должны все дети", –отметила Ирина Ермакова.
График консультаций в Перми и Прикамье будет выложен на сайте «Многодетных Пермского края».
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