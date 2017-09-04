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Инициативные выигрывают!
В Пермском крае стартует очередной конкурс проектов инициативного бюджетирования. Первый конкурс завершился в мае этого года. Тогда финансирование в размере 87 млн. руб. получили 89 проектов. В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования жители региона могут самостоятельно определить проблемы местного значения. Это могут быть тротуары, нуждающиеся в ремонте, необходимость строительства детского городка или спортивной площадки. После этого население принимает решение об участии в софинансировании проектов и контролирует их исполнение до окончания. Проекты граждан финансируются из краевого бюджета и денежных средств населения, а также из местного бюджета. Вся информация о проектах программы «Инициативное бюджетирование» доступна на сайте «Управляем вместе». Конкурс проектов проводится в два этапа: на муниципальном и региональном уровнях. Для участия в конкурсе необходимо создать инициативную группу, подготовить и отправить проект. Прием заявок на конкурс продлится до 31 октября 2017 г. включительно.
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