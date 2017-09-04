Жители «двухэтажек» будут меньше платить за отопление
С 1 сентября жители двухэтажных домов будут меньше платить за отопление. Весной этого года жители Прикамья обратились к главе региона с просьбой проверить правомерность начисления высокой платы за тепло в «двухэтажках». В соответствии с поручением главы Пермского края Максима Решетникова, Региональная служба по тарифам проанализировала действующие нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях 2-этажных многоквартирных домов на территории Прикамья. Нормативы по отоплению в 2-этажных домах до 1999 года постройки были снижены в среднем на 10 %. Кроме того в 19 муниципальных образованиях края были изменены сроки отопительного периода с 7 на 8 месяцев, что также позволит снизить месячную плату граждан за отопление. Изменения коснутся жителей порядка 3000 домов.
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