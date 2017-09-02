Мусульмане празднуют Курбан-Байрам

В 13 часов в Центральном парке развлечений и отдыха им. Горького состоится празднование одного из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. На мероприятии выступят национальные коллективы. С поздравительными словами к участникам и гостям праздника обратятся Глава Прикамья Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов и другие почетные гости праздника. Все пришедшие смогут посетить выставку-ярмарку национальных культур народов Пермского края, а также других народов, проживающих в крае и исповедующих ислам и его традиции, принять участие в дегустации национальных блюд. На празднике с большой концертной программой выступит победительница телешоу «Голос» на «Первом канале», заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка международного музыкального конкурса «Евровидение» Дина Гарипова. Вход на праздник свободный.