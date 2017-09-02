Мусульмане празднуют Курбан-Байрам
В 13 часов в Центральном парке развлечений и отдыха им. Горького состоится празднование одного из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. На мероприятии выступят национальные коллективы. С поздравительными словами к участникам и гостям праздника обратятся Глава Прикамья Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов и другие почетные гости праздника. Все пришедшие смогут посетить выставку-ярмарку национальных культур народов Пермского края, а также других народов, проживающих в крае и исповедующих ислам и его традиции, принять участие в дегустации национальных блюд. На празднике с большой концертной программой выступит победительница телешоу «Голос» на «Первом канале», заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка международного музыкального конкурса «Евровидение» Дина Гарипова. Вход на праздник свободный.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно
Золотая баба и идолы манси: в Прикамье открыли экотропу «Легенды Вишеры»
Универ организует факультатив по робототехнике
Восток - дело тонкое
В Прикамье подвели итоги операции «Лес»
Президенту ПГНИУ Владимиру Маланину - 75 лет
В Березниках нашли зуб пещерного льва
Культурная собака - чистая Пермь
Детям покажут дедушку мамонта
В Пермском крае началось досрочное голосование
Добавить комментарий: