Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно

С 31 августа по 4 сентября на территории железнодорожного вокзала «Пермь-2» будет находиться специально оборудованный вагон, в котором можно пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме распространения ВИЧ в России, мотивировать представителей разных социальных групп к ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих.