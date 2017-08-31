Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно

С 31 августа по 4 сентября на территории железнодорожного вокзала «Пермь-2» будет находиться специально оборудованный вагон, в котором можно пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме распространения ВИЧ в России, мотивировать представителей разных социальных групп к ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих.
В Пермь вагон прибыл из Екатеринбурга, далее по графику он отправится в Нижний Новгород, Москву, Адлер, Курган, Челябинск, Оренбург, Самару, Тверь, Псков и Санкт-Петербург.
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