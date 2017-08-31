Золотая баба и идолы манси: в Прикамье открыли экотропу «Легенды Вишеры»

В экологическом парке заповедника «Вишерский» состоялось официальное открытие экотропы «Легенды Вишеры». Экологическую тропу украсило множество арт-объектов в виде древних идолов и скульптур животных.

Маршрут представляет собой деревянную тропу, поднятую над поверхностью земли, и охватывает основные биотопы Вишерского Урала, – сообщили в пресс-службе заповедника. На маршруте расположены несколько базовых точек, на каждой из которых установлены аншлаги, содержащие полезную информацию о заповедной территории, о представителях флоры и фауны Вишерского Урала. Путешествовать по тропе можно как с экскурсоводом, так и самостоятельно. Экотропа строго зонирована: есть рекреационная, уголок орнитолога, места отдыха. На маршруте посетителей ждут «Золотая баба» (женское божество древних народов), мансийские идолы, а также скульптуры животных, среди которых лось, лиса, зайцы, сова, медведь и многое другое. Начало тропы нужно искать в поселке Набережный, это пригород Красновишерска. Официальный адрес – улица Речная, 6. Вход на тропу бесплатный.