Универ организует факультатив по робототехнике
В ПГНИУ появится факультатив по робототехнике для студентов и старшеклассников. Он будет работать бесплатно в рамках недавно открытого в университете Центра робототехники и интеллектуальных систем. Обучение начнётся с управления несложными устройствами и работы датчиков, а уже к концу курса участники смогут создавать собственных роботов. «Проекты Центра развиваются вместе с его участниками, начиная от управляемых графических манипуляторов до танков для лазертага. Будущих студентов ждут новые тематики лекций, эксперты по робототехнике, интересные идеи и активная работа экспертной группы», - рассказывает Григорий Рудаков, один из организаторов и руководитель проектной деятельности Центра. В рамках факультатива для школьников, студентов и аспирантов, интересующихся робототехникой и мехатроникой, специалисты Центра будут проводить мастер-классы, экскурсии и конференции. Они будут проводиться бесплатно два раза в неделю в течение трех месяцев. Для тех, кто пожелает продолжить обучение, предусмотрены дополнительные курсы». Начало занятий - 15 сентября.
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