Восток - дело тонкое
Пермская «Гимназия № 2» и «Центр «Кайдзэн» объявляют о начале очередного набора школьников и взрослых на курсы китайского, японского и корейского языков. Впервые все обучение будут вести преподаватели из Китая, Японии и Республики Корея, имеющие филологическое образование и владеющие русским языком.В ходе обучения школьники и взрослые смогут приобрести не только необходимые для живого общения основные языковые навыки, поставить правильную фонетику, но и научится писать базовые иероглифы, познакомиться с основами восточной культуры. Всем окончившим курсы будет оказано содействие в сдаче международных экзаменов для подтверждения уровня владения языком.
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