В Прикамье подвели итоги операции «Лес»
В Прикамье подведены итоги оперативно-профилактической операции «Лес». Ее цель – выявление и пресечение правонарушений в лесопромышленном комплексе. За период проведения мероприятия было проверено 643 объекта деревообрабатывающих предприятий и пилорам, проведено 198 рейдов по лесным массивам, в результате которых выявлено 11 незаконных рубок лесных насаждений. По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела. Стражами порядка изъято свыше 130 куб. м незаконно заготовленной древесины. Кроме этого, за время оперативно-профилактической операции сотрудники ГИБДД территориальных отделов внутренних дел проверили 807 транспортных средств. Составлено свыше 40 протоколов об административных правонарушениях, большинство из них за нарушение правил перевозки древесины.
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