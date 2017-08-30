Президенту ПГНИУ Владимиру Маланину - 75 лет

30 августа исполняется 75 лет Владимиру Владимировичу Маланину, бывшему ректору, а ныне президенту Пермского классического университета. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального образования, Почетный гражданин Пермского края и города Перми, он родился в 1942-м году в селе Сылвенск Кунгурского района. Владимир Маланин автор и соавтор более 440 работ, в том числе 10 монографий, 5 учебных пособий для вузов, сборника задач по методам оптимизации. Имеет 16 патентов и свидетельсв о госрегистрации. В 1983 Владимир Владимирович Маланин был назначен на должность проректора по научной работе, а уже в 1987-м избран коллективом на должность ректора. Он руководил ПГНИУ более 20 лет и за это время сумел не только сохранить, но и развить потенциал первого на Урале и одного из крупнейших в регионе вуза.