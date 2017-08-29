В Березниках нашли зуб пещерного льва
Территория Березников может прославиться археологическими находками. Этим летом специалисты института экологии из Екатеринбурга снова обследовали пещеру возле города. Ранее там уже находили кости древних животных - дикообраза, бизона, лошадей. В этот раз находка оказалась наиболее эксклюзивной: исследователи обнаружили зуб крупнейшей кошки – пещерного льва. Сегодня ученые надеются подтвердить, что на территории Верхнекамья около 60 тыс. лет назад обитали львы. На данный момент это самая «северная» находка останков льва. Большое захоронение древних кошачьих удалось не так давно обнаружить в Башкирии.
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