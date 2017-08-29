Культурная собака - чистая Пермь
В Перми провели акцию «Культурная собака». Ее организовали городской совет старшеклассников в рамках инициативы «Город - детям! Дети - Городу!». Также акцию поддержал департамент социальной политики года Перми и благотворительный фонд «Колыбель Надежды».
"Наша задача – обратить внимание жителей города на неприятность, с которой мы часто сталкиваемся. На наших улицах редко можно заметить хозяина собаки, который убирает за ней после прогулки", - отмечают представители Городского совета старшеклассников.
Для уборки за питомцем производители выпускают множество специальных готовых пакетов, можно использовать и обычные целлофановые пакеты, главное, быть ответственным и иметь «Культурную собаку».
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