Детям покажут дедушку мамонта

Сотрудники Пермского краеведческого музея подготовили мобильную выставку, которую с 1 сентября будут возить по дошкольным и учебным заведениям. Дети увидят муляжи позвонков, челюстей и ребра трогонтериевого слона. Трогонтериевый слон – это предок мамонта, он обитал на территории Пермского края около 200 тысяч лет назад. Сейчас мастера создают из полимерных материалов экспонаты – копии костей трогонтериевого слона.– На интерактивных занятиях дети узнают, как выглядел предок мамонта, какого размера он был, какие оставлял следы, и кто жил рядом с ним, – рассказали в пресс-службе музея. – Ребята увидят короткий фильм о раскопках этого года, узнают, в чем заключается работа палеонтологов, и примут участие в интерактивной игре «ПалеоЛаборатория». В сентябре все занятия проходят бесплатно. Чтобы пригласить музей в свою школу или садик, нужно позвонить по телефону 202-20-01.