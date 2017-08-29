В Пермском крае началось досрочное голосование

Досрочное голосование в Пермском крае началось с 25 августа. Как сообщает пресс-служба комиссии, досрочное голосование пройдет по 9 сентября по выборам губернатора Пермского края, депутатов представительных органов муниципальных образований и местным референдумам в Пермском крае, назначенным на единый день голосования 10 сентября 2017 года. Право проголосовать досрочно получат около 10 тыс. избирателей, зарегистрированных в 274 населенных пунктах 19 муниципальных районов.