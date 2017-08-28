Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Клещи озверели

Пациентам пермских поликлиник облегчат получение справок

поликлиника

Во всех детских поликлиниках Перми начали работу специальные кабинеты по выдаче справок. В медучреждениях можно  получить все необходимые справки для поступления и посещения ребенком детского дошкольного учреждения.

Дети, которые идут в садик впервые, смогут миновать посещение участкового педиатра, сразу получить направление на прохождение осмотров у специалистов, – сообщили в пресс-службе минздрава.  Дети, которые идут в садик повторно, смогут получить в кабинете либо направление на соскоб, либо готовую справку. Работа кабинетов выдачи справок будет организована по графику: понедельник–пятница с 8 до 19 часов, суббота с 9 до 15 часов. 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 28.08.2017 в 17:52 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Клещи озверели

За ягодами - по разрешению

27 августа - День российского кино

«Взлетка»: В Лысьве проходит фестиваль малой авиации

«Джаз-лихорадка» вышла из концертных залов в народ

Отрядам мэра нужна помощь

Задержан с поличным

«Загогулину» к аэропорту будут выпрямлять

Датчане снимают сериал по следам Великой Северной экспедиции

Друг друга тяготы носите...


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Клещи озверели

Обратите внимание

в Перми

В Пермь прибыли кадеты из Индии

Две недели кадеты из Индии будут учиться наравне с пермскими ребятами.
смотреть видео читать28.08.2017 в 18:03
Метки: в Перми, Общество, Образование

Пациентам пермских поликлиник облегчат получение справок

Во всех детских поликлиниках Перми начали работу специальные кабинеты по выдаче справок.
читать28.08.2017 в 17:52
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Пермская Арт-резиденция открыла сезон двумя выставками

Обе выставки «Личное дело» и «Югэн» в Пермской арт-резиденции будут работать до 23 сентября.
смотреть видео читать28.08.2017 в 17:41
Метки: в Перми, Культура, Общество

Клещи озверели

За лето в Прикамье в больницы с присасыванием клещей обратились 13 377 человек.
читать28.08.2017 в 17:30
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Утро в газете: В Перми издали сборник фельетонов Гайдара

Аркадий Гайдар начал работать в пермской газете в 21 год. О чем писал молодой журналист?
смотреть видео читать28.08.2017 в 17:17
Метки: в Перми, Общество, Культура

в России

Подземный город утратил статус гостайны

Секретный подземный город связи у соседей-свердловчан утратил статус гостайны, хотя до сих пор исправно продолжает обслуживать весь Урал.
смотреть видео читать28.08.2017 в 16:33
Метки: в Пермском крае, в России, Общество

Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу

Пермская команда «Файтер Кидз» стала победителем Первенства России.
смотреть видео читать25.08.2017 в 17:11
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи

В Москве прошли матчи второго тура чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги.
смотреть видео читать25.08.2017 в 16:32
Метки: в Перми, в России, Спорт

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск от 24 августа 2017 г.
смотреть видео читать25.08.2017 в 15:51
Метки: в Перми, в России, Спорт

Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»

В Пермь приедет Председатель Совета директоров АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов.
читать24.08.2017 в 15:13
Метки: в Пермском крае, в России
Лента новостей RSS каналы

В Пермь прибыли кадеты из ИндииВ Пермь прибыли кадеты из Индии

Пациентам пермских поликлиник облегчат получение справокПациентам пермских поликлиник облегчат получение справок

Пермская Арт-резиденция открыла сезон двумя выставкамиПермская Арт-резиденция открыла сезон двумя выставками

Клещи озверелиКлещи озверели

Утро в газете: В Перми издали сборник фельетонов ГайдараУтро в газете: В Перми издали сборник фельетонов Гайдара

За ягодами - по разрешениюЗа ягодами - по разрешению

Прав ни у кого из водителей не было...Прав ни у кого из водителей не было...

Подземный город утратил статус гостайныПодземный город утратил статус гостайны

Селфи соколаСелфи сокола

Госавтоинспекция взялась за таксиГосавтоинспекция взялась за такси

Как «фестивалят» герои улицКак «фестивалят» герои улиц

Пермь захлестнула «Джаз-лихорадка»Пермь захлестнула «Джаз-лихорадка»

Пермяки стали лучшей парой России в европейском секвееПермяки стали лучшей парой России в европейском секвее

Исторический квест для пермских первоклассниковИсторический квест для пермских первоклассников

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Фестиваль «Герои улиц»: Интервью с Андреем ВаськинымФестиваль «Герои улиц»: Интервью с Андреем Васькиным

Пролетая над Усольем: Обелиск космонавтамПролетая над Усольем: Обелиск космонавтам

Доброе место: Белая гораДоброе место: Белая гора

Шпаргалка для родителей первоклассникаШпаргалка для родителей первоклассника

На Пермской ГРЭС запустили новый энергоблокНа Пермской ГРЭС запустили новый энергоблок

Подарок к юбилею храма - уникальная подсветкаПодарок к юбилею храма - уникальная подсветка

Таксист-убийца с приговором не согласенТаксист-убийца с приговором не согласен

«Промобот» вышел на беговую дорожку«Промобот» вышел на беговую дорожку

«Хрустальной» девочке нужна помощь«Хрустальной» девочке нужна помощь

Когда закончатся многокилометровые пробки?Когда закончатся многокилометровые пробки?

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru