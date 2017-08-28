Пациентам пермских поликлиник облегчат получение справок

Во всех детских поликлиниках Перми начали работу специальные кабинеты по выдаче справок. В медучреждениях можно получить все необходимые справки для поступления и посещения ребенком детского дошкольного учреждения.

Дети, которые идут в садик впервые, смогут миновать посещение участкового педиатра, сразу получить направление на прохождение осмотров у специалистов, – сообщили в пресс-службе минздрава. Дети, которые идут в садик повторно, смогут получить в кабинете либо направление на соскоб, либо готовую справку. Работа кабинетов выдачи справок будет организована по графику: понедельник–пятница с 8 до 19 часов, суббота с 9 до 15 часов.