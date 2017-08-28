Клещи озверели

В Пермском крае за семь дней в медицинские организации с присасыванием клещей обратились 84 человека. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего клещи кусают жителей региона в Очерском, Усольском, Суксунском, Верещагинском и Карагайском районах. Пермяков же наибольшая опасность подстерегает на территории дачных массивов «Кукуштан», «Янычи», «Жебреи» и «Алешиха».По словам учёных, всплеск активности связан с улучшением погоды, так как для этих насекомых необходим умеренный климат и влажность. Всего за лето в Прикамье в больницы с присасыванием клещей обратились 13 377 человек, из них 2464 ребенка до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор.