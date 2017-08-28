За ягодами - по разрешению
Прикамское Минприроды установило сроки заготовки и сбора ягод: за брусникой можно отправляться не ранее 30 августа, за клюквой с 10 сентября. Штрафы на нарушение до 20 тысяч рублей.
|Главная Новости Видео О нас
|в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ
Прикамское Минприроды установило сроки заготовки и сбора ягод: за брусникой можно отправляться не ранее 30 августа, за клюквой с 10 сентября. Штрафы на нарушение до 20 тысяч рублей.
Клещи озверели
За лето в Прикамье в больницы с присасыванием клещей обратились 13 377 человек.
|читать28.08.2017 в 17:30
Утро в газете: В Перми издали сборник фельетонов Гайдара
Аркадий Гайдар начал работать в пермской газете в 21 год. О чем писал молодой журналист?
|смотреть видео читать28.08.2017 в 17:17
За ягодами - по разрешению
Прикамское Минприроды установило сроки заготовки и сбора ягод. Штрафы на нарушение до 20 тысяч рублей.
|читать28.08.2017 в 17:13
Прав ни у кого из водителей не было...
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло на улице Мира в Перми.
|смотреть видео читать28.08.2017 в 16:55
Госавтоинспекция взялась за такси
Инспекторы ГИБДД проверят наличие лицензий и соблюдение правил перевозки пассажиров.
|смотреть видео читать28.08.2017 в 15:43
Подземный город утратил статус гостайны
Секретный подземный город связи у соседей-свердловчан утратил статус гостайны, хотя до сих пор исправно продолжает обслуживать весь Урал.
|смотреть видео читать28.08.2017 в 16:33
Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу
Пермская команда «Файтер Кидз» стала победителем Первенства России.
|смотреть видео читать25.08.2017 в 17:11
Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи
В Москве прошли матчи второго тура чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги.
|смотреть видео читать25.08.2017 в 16:32
Пермь. Вести-Спорт
Выпуск от 24 августа 2017 г.
|смотреть видео читать25.08.2017 в 15:51
Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»
В Пермь приедет Председатель Совета директоров АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов.
|читать24.08.2017 в 15:13
Утро в газете: В Перми издали сборник фельетонов Гайдара
Прав ни у кого из водителей не было...
Подземный город утратил статус гостайны
Госавтоинспекция взялась за такси
Пермь захлестнула «Джаз-лихорадка»
Пермяки стали лучшей парой России в европейском секвее
Исторический квест для пермских первоклассников
Фестиваль «Герои улиц»: Интервью с Андреем Васькиным
Пролетая над Усольем: Обелиск космонавтам
Шпаргалка для родителей первоклассника
На Пермской ГРЭС запустили новый энергоблок
Подарок к юбилею храма - уникальная подсветка
Таксист-убийца с приговором не согласен
«Промобот» вышел на беговую дорожку
«Хрустальной» девочке нужна помощь
Когда закончатся многокилометровые пробки?
27 августа - День российского кино
Уличные художники разрисовали старые таксофоны
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
27 августа - День российского кино
«Взлетка»: В Лысьве проходит фестиваль малой авиации
«Джаз-лихорадка» вышла из концертных залов в народ
Отрядам мэра нужна помощь
Задержан с поличным
«Загогулину» к аэропорту будут выпрямлять
Датчане снимают сериал по следам Великой Северной экспедиции
Друг друга тяготы носите...
Гостей Чемпионата мира будут удивлять Прикамской кухней
Светила образования соберутся на августовский педсовет
Добавить комментарий: