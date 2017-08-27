Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← «Взлетка»: В Лысьве проходит фестиваль малой авиации

27 августа - День российского кино

27 августа

27 августа наша страна отмечает День российского кино. В связи с этой датой по всей России проходит акция «Ночь кино».  Пермяки начали праздновать «Ночь кино» с утра. Зрителей киноцентра «Премьер» ждёт обширная программа из фильмов Пермской синематеки. С 11.00 и до позднего вечера каждые два часа гости киноцентра будут смотреть отечественные фильмы 2016-2017. В том числе «Ледокол», «Опасные каникулы» , «Птица», «Три дня до весны», «Время первых» и «28 панфиловцев». Вход свободный (по количеству мест в зале). Входной билет можно получить в кассе киноцентра за час до начала показа.

Метки: в Перми, Культура, Общество, Кино

Опубликовано: 27.08.2017 в 13:39 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

«Взлетка»: В Лысьве проходит фестиваль малой авиации

«Джаз-лихорадка» вышла из концертных залов в народ

Отрядам мэра нужна помощь

Задержан с поличным

«Загогулину» к аэропорту будут выпрямлять

Датчане снимают сериал по следам Великой Северной экспедиции

Друг друга тяготы носите...

Гостей Чемпионата мира будут удивлять Прикамской кухней

Светила образования соберутся на августовский педсовет

Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Взлетка»: В Лысьве проходит фестиваль малой авиации

Обратите внимание

в Перми

27 августа - День российского кино

В связи с этой датой по всей России проходит акция «Ночь кино».
читать27.08.2017 в 13:39
Метки: в Перми, Культура, Общество, Кино

Уличные художники разрисовали старые таксофоны

Настоящее буйство цвета, фантазии и красок царит на берегу реки Мулянка.
смотреть видео читать27.08.2017 в 10:31
Метки: в Перми, Культура, Общество

Актеры «У Моста» заговорят по-белорусски

Пермский театр «У Моста» раньше всех открыл новый юбилейный сезон, который обещает стать очень насыщенным.
смотреть видео читать26.08.2017 в 13:06
Метки: в Перми, Культура, Общество

Приговор таксисту-маньяку - пожизненное заключение

Пермский краевой суд вынес приговор по одному из самых резонансных уголовных дел этого года.
смотреть видео читать26.08.2017 в 10:30
Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Преступления

Среднюю дамбу украсит гусеница

Стрит-арт художник Александр Жунев на склоне Средней дамбы делает гусеницу из старых автомобильных покрышек.
смотреть видео читать26.08.2017 в 10:06
Метки: в Перми, Общество, Культура

в России

Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу

Пермская команда «Файтер Кидз» стала победителем Первенства России.
смотреть видео читать25.08.2017 в 17:11
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи

В Москве прошли матчи второго тура чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги.
смотреть видео читать25.08.2017 в 16:32
Метки: в Перми, в России, Спорт

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск от 24 августа 2017 г.
смотреть видео читать25.08.2017 в 15:51
Метки: в Перми, в России, Спорт

Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»

В Пермь приедет Председатель Совета директоров АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов.
читать24.08.2017 в 15:13
Метки: в Пермском крае, в России

Манна федеральная: Край получит 600 млн на бесплатные лекарства

Решение об увеличении субвенций приняло правительство России.
читать23.08.2017 в 12:45
Метки: в России, в Пермском крае, Здоровье
Лента новостей RSS каналы

27 августа - День российского кино27 августа - День российского кино

Уличные художники разрисовали старые таксофоныУличные художники разрисовали старые таксофоны

«Взлетка»: В Лысьве проходит фестиваль малой авиации«Взлетка»: В Лысьве проходит фестиваль малой авиации

Актеры «У Моста» заговорят по-белорусскиАктеры «У Моста» заговорят по-белорусски

Приговор таксисту-маньяку - пожизненное заключениеПриговор таксисту-маньяку - пожизненное заключение

Среднюю дамбу украсит гусеницаСреднюю дамбу украсит гусеница

«Джаз-лихорадка» вышла из концертных залов в народ«Джаз-лихорадка» вышла из концертных залов в народ

Россельхознадзор предотвратил вывоз зараженной продукцииРоссельхознадзор предотвратил вывоз зараженной продукции

Автовокзал устранил нарушение закона о защите конкуренцииАвтовокзал устранил нарушение закона о защите конкуренции

Подпорки для яблони: как спасти урожай?Подпорки для яблони: как спасти урожай?

Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболуПермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу

«Стальные Тигры» - бронзовый призер Чемпионата России«Стальные Тигры» - бронзовый призер Чемпионата России

Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьиЧемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи

39-я медаль Универсиады39-я медаль Универсиады

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Пермяков ждет похолоданиеПермяков ждет похолодание

В Прикамье ожидаются грозы со шквалистым ветромВ Прикамье ожидаются грозы со шквалистым ветром

Отрядам мэра нужна помощьОтрядам мэра нужна помощь

Задержан с поличнымЗадержан с поличным

«Загогулину» к аэропорту будут выпрямлять«Загогулину» к аэропорту будут выпрямлять

Датчане снимают сериал по следам Великой Северной экспедицииДатчане снимают сериал по следам Великой Северной экспедиции

Светофоры у школ установят через судСветофоры у школ установят через суд

А басню выучили?А басню выучили?

Главные дорожные стройки - с высоты птичьего полетаГлавные дорожные стройки - с высоты птичьего полета

В Перми водитель сбил маму с ребенком на «зебре»В Перми водитель сбил маму с ребенком на «зебре»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru