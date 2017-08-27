27 августа - День российского кино
27 августа наша страна отмечает День российского кино. В связи с этой датой по всей России проходит акция «Ночь кино». Пермяки начали праздновать «Ночь кино» с утра. Зрителей киноцентра «Премьер» ждёт обширная программа из фильмов Пермской синематеки. С 11.00 и до позднего вечера каждые два часа гости киноцентра будут смотреть отечественные фильмы 2016-2017. В том числе «Ледокол», «Опасные каникулы» , «Птица», «Три дня до весны», «Время первых» и «28 панфиловцев». Вход свободный (по количеству мест в зале). Входной билет можно получить в кассе киноцентра за час до начала показа.
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