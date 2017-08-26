«Взлетка»: В Лысьве проходит фестиваль малой авиации

Несостоявшийся из за непогоды четвертый фестиваль малой авивации «Взлетка» проходит сегодня на аэродроме Лысьвы. Это событие – одно из самых интересных в событийном календаре Пермского края, которое ежегодно собирает до 10 тысяч участников и зрителей. В 2017 году «Взлетка» - часть проекта «Большой летний фестиваль «Пермский период. Новое время» и проходит под слоганом «Время первых». Он посвящен теме больших авиационных и космических открытий: юбилею запуска первого спутника ПС-1, столетию авиационного конструктора Павла Соловьева. В программе авиационного фестиваля – авиашоу с участием экипажей из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы (пилотажная группа «Серебряные крылья»). Впервые состоятся показательные гонки «авиации будущего» - фантастических дронов. На летном поле пройдет интерактивная выставка авиационной техники - зрители фестиваля смогут увидеть самолеты, паралеты, планеры, автожиры, дельталеты, вертолеты. Будут работать интерактивные игровые, музейные и спортивные площадки, а также неизменно вызывающее большой интерес детей и их родителей «Детское конструкторское бюро «Летать!».