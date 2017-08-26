«Джаз-лихорадка» вышла из концертных залов в народ
XII Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» состоится в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». Грандиозный джазовый праздник начнется в 12.00 на площади перед Органным концертным залом. По многолетней традиции, самый многочисленный музыкальный «десант» высадят пермяки - хозяева фестиваля: оркестр «Кругозор», ансамбль «Аристократы», «Киндер-джаз» из Осы, хор «Млада» и квинтет Валерия Юнкинд и квинтет Романа Аверина, ансамбль Валерия Степанова, биг-бэнд Пермского музыкального колледжа. Порадуют и ближайшие соседи: коллектив «Дети-саксофонисты» (Екатеринбург) и джаз-ансамбль «Лихорадочный удмурт» (Ижевск). Едва отгремят последние уличные аккорды, как поклонники страстных ритмов смогут уютно расположиться в Большом зале филармонии, где в 19.00 начнется джем-сейшн. Нынешний год подарит встречи с джаз-ансамблем под управлением трубача Сергея Проня (Екатеринбург), биг-бэндом Chertkov jazz band (Москва), джаз-трио Романа Мирошниченко (Москва), Jet Lemon Band (Германия), знаменитым трио Олега Бутмана и американской вокалисткой Зенией МакФерсон (США).
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