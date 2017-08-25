Отрядам мэра нужна помощь
В Перми объявили дополнительный набор молодых людей в отряды мэра для полезных социальных работ. Рабочий график - всего 30 часов в течении 10 дней, сроки начала работ зависят от формирования отряда. Зарегистрироваться в отряд мэра можно по телефону 210-19-37 . Звонки принимаются с 9.00 утра и до 18.00.
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