Отрядам мэра нужна помощь

В Перми объявили дополнительный набор молодых людей в отряды мэра для полезных социальных работ. Рабочий график - всего 30 часов в течении 10 дней, сроки начала работ зависят от формирования отряда. Зарегистрироваться в отряд мэра можно по телефону 210-19-37 . Звонки принимаются с 9.00 утра и до 18.00.