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← Задержан с поличным

Отрядам мэра нужна помощь

отряды мэра

В Перми объявили дополнительный набор молодых людей в отряды мэра для полезных социальных работ. Рабочий график - всего 30 часов в течении 10 дней, сроки начала работ зависят от формирования отряда. Зарегистрироваться в отряд мэра можно по телефону 210-19-37 . Звонки принимаются с 9.00 утра и до 18.00.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.08.2017 в 15:07 в рубрике - Радио Пермского края

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