Задержан с поличным
В одном из отделений банка Свердловского района Перми сотрудниками Управления уголовного розыска регионального МВД с поличным задержан житель Ижевска. 44-летний гражданин с помощью поддельных документов пытался похитить с расчетных счетов местной жительницы 1 млн рублей. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания. Он помещен в изолятор временного содержания. Полиция напоминает: Если ваши документы окажутся в руках преступников, они смогут совершить правонарушение под вашим именем. Поэтому храните их в безопасном месте и никому не передавайте. Храните кредитные карты в безопасном месте. Не допускайте их кражи. Если же они были утеряны или похищены - немедленно заблокируйте их.
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