«Загогулину» к аэропорту будут выпрямлять

Работы по исправлению недочётов реконструкции шоссе Космонавтов по дороги к аэропорту «Большое Савино» начнутся к концу 2018 года. Об этом заявил министр транспорта Пермского края Николай Уханов на заседании краевого правительства. По его словам, сейчас подготовленное техническое задание проекта отправлено на корректировку. Планируется, что откорректированная проектно-сметная документация и госэкспертиза будут получены в марте 2018 года. Чтобы достроить шоссе Космонавтов, необходимо дополнительное финансирование в 130 млн руб. Для выпрямления оценочно понадобится не меньше 200 млн руб.

Осенью 2015 года завершились работы по реконструкции участка шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта «Большое Савино». Дорога имеет большое количество поворотов, которые провоцируют ДТП. Общественная палата Пермского края и ряд общественных организаций высказались за «распрямление». Специалисты научно-технического совета также поддержали идею. В конце 2017 года состоится аукцион на корректировку проектно-сметной документации.