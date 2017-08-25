Датчане снимают сериал по следам Великой Северной экспедиции

Датский телеканал запускает съёмки исторического сериала об участниках Великой Северной экспедиции – о двух исследователях XVIII века, датчанах Витусе Беринге и Мартине Шпанберге. Съёмочная группа будет искать следы путешественников в восьми городах России, среди которых – Пермь, Оса и Кунгур. «Сухопутная часть экспедиции началась именно здесь, на берегу Камы у города Оса. Это был самый масштабный исследовательский проект того времени – поход длился десять лет, в нём участвовали три тысячи человек», – рассказывает историк Копенгагенского университета и ведущая документального сериала Сесилие Нильсон. Премьера состоится весной 2018 года на датском канале культуры и истории – DR-K. Кинематографисты готовят 6 эпизодов, каждый 28 - 30 минут и документальный фильм продолжительностью 1,5 часа. Отметим, Великая Северная экспедиция проходила по Уралу, Сибири, к берегам Северной Америки и Японии. Её участники впервые и подробно описали побережье Северного Ледовитого океана, сделали великие географические открытия, обследовали открытый северо - западный берег Америки, подтвердили наличие пролива между двумя материками, создали подробную карту и нанесли на нее обследованные земли.