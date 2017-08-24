Друг друга тяготы носите...





В Перми при активном участии Пермского землячества открыли памятник Святой Преподобномученице Елисавете Феодоровне, Великой княгине династии Романовых.

Памятник канонизированной великой княгине установили на территории сквера «Елизаветинской больницы» по улице Екатериниской.



В Пермь Елизавета Федоровна приезжала дважды - в 1914 и 1918 годах. Оба раза она посещала Успенский женский монастырь, находящийся вблизи Елизаветинской больницы. В первый раз она была в монастыре в качестве паломницы, а в 1918 году вернулась в Пермь уже как узница и прожила в монастыре неделю.