Друг друга тяготы носите...

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В Перми при активном участии Пермского землячества открыли памятник Святой Преподобномученице Елисавете Феодоровне, Великой княгине династии Романовых.
Памятник канонизированной великой княгине установили на территории сквера «Елизаветинской больницы» по улице Екатериниской.
В Пермь Елизавета Федоровна приезжала дважды - в 1914 и 1918 годах. Оба раза она посещала Успенский женский монастырь, находящийся вблизи Елизаветинской больницы. В первый раз она была в монастыре в качестве паломницы, а в 1918 году вернулась в Пермь уже как узница и прожила в монастыре неделю.
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