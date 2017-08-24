Гостей Чемпионата мира будут удивлять Прикамской кухней

В ближайшие два дня в рамках Чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском пройдет XIX Фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня». В масштабном кулинарном событии традиционно примут участие команды из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Пермь на фестивале представят восемь команд, среди них известные пермские рестораны, сборные Пермского торгово-технологического колледжа и города Перми. В этом году фестиваль посвящен национальным кухням народов Прикамья. В первый день состоятся отборочные соревнования чемпионата «Chef a la Russe» и конкурс «Черный ящик». В рамках первого конкурса команды из трех кулинаров приготовят национальный обед. Во время второго испытания мастерам будет предложено приготовить обед из набора продуктов, предоставленных организатором конкурса. Второй день фестиваля посвящен индивидуальным конкурсам для кулинаров: «Рыба по-царски», «Каша – кормилица наша», «Уральские посикунчики», «Блины прикамские с припеком» и «Кондитер». Кроме того, все желающие смогут посетить мастер-классы «Молекулярная кухня» и «Испанская кухня» от поваров Пермской ассоциации кулинаров. Имена победителей «Прикамской кухни» будут названы на церемонии закрытия фестиваля.