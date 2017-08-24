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Светила образования соберутся на августовский педсовет
Ежегодная августовская конференция педагогических работников Пермского края пройдёт сегодня с участием главы региона Максима Решетникова. В краевом педсовете примут участие порядка 1000 человек: руководители органов управления образованием районов, директора образовательных учреждений, ректоры вузов, члены коллегии и общественного совета Министерства образования и науки Пермского края. Глава Прикамья обсудит с участниками стратегию развития сферы образования на предстоящий учебный год. Сегодня в регионе идет активная подготовка учреждений образования к следующему учебному году. К середине августа почти 1,6 тысяч детских садов, школ, организаций дополнительного образования должны быть готовы к работе с детьми.
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