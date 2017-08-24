Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»
В Пермь сегодня с рабочим визитом приедет Председатель Совета директоров АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов. В рамках поездки он посетит предприятие «Пермский завод «Машиностроитель», входящий в Корпорацию, и обсудит перспективы развития предприятий ОПК с Главой региона Максимом Решетниковым. Планируется, что стороны заключат соглашение о взаимодействии.
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