Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»

В Пермь сегодня с рабочим визитом приедет Председатель Совета директоров АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов. В рамках поездки он посетит предприятие «Пермский завод «Машиностроитель», входящий в Корпорацию, и обсудит перспективы развития предприятий ОПК с Главой региона Максимом Решетниковым. Планируется, что стороны заключат соглашение о взаимодействии.