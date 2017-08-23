Бойцы из Добрянки похоронены в Вене

Поисковики «Бессмертного полка» установили личности безымянных бойцов Красной Армии, покоящихся в братской могиле на центральном кладбище Вены. Двое из них оказались уроженцами Прикамья. Павшие при освобождении столицы Австрии солдаты до призыва на фронт проживали в Добрянке: Плюснин Владимир Фёдорович, 1923 г. р., до мобилизации проживал на улице Подгорной, 15, и Истомин Василий Кузьмич, 1923 г. р., проживал на Советской, 16. Известно, что Плюснин был призван на фронт Добрянским РВК, на момент гибели 12 апреля 1945 года был членом ВКП(б), сержантом-миномётчиком 1-го гвардейского воздушно-десантного полка 5-й дивизии ВДВ. Об Истомине есть сведения, что на фронт его призвали в 1942 г. Был сержантом, командовал отделением 186-го стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 8 апреля 1945 года. – Тех, кому что-либо известно о павших бойцах, или самих родственников просят откликнуться по телефонам: (34265)2-49-01, 2-74-87 – или по электронной почте otvet@kzplus.ru, – просят поисковики.