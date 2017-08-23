«Небесная ярмарка» получила высокое признание

Фестиваль «Небесная ярмарка» получил премию за достижение в области туризма Правительства РФ. В распоряжении указаны 10 авторских коллективов по различным номинациям. Отмечается, что в конкурсе участвовали 23 проекта. При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие индустрии туризма России.