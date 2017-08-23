Косолапые выходят к людям

По данным охотинспектора по Гремячинскому району Управления Госохотнадзора минприроды края, находиться в лесных массивах района не безопасно. Из-за отсутствия необходимой кормой базы, медведи стали подходить очень близко к населенным пунктам. Косолапых уже наблюдали в лесах в районах п. Южного, микрорайона Таежного, Совхоза, Баской (возле кладбища), бывшей станции Морозной и реки Никитинки. Чтобы избежать трагедий, жителей просят пока не ходить в лес за грибами и ягодами.