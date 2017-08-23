В Чайковском стартовал Чемпионат мира по летнему биатлону
На лыжно-биатлонном комплексе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в городе Чайковском стартует Чемпионат мира по летнему биатлону. Билеты на столь ожидаемое спортивное событие года давно распроданы. Заявлены на участие в летнем чемпионате сборные России, Греции, Гренландии, Дании, Финляндии, Латвии и Казахстана. В программе соревнований - смешанная эстафета, спринты и гонки преследования. По расчетам организаторов ожидается не менее 200 спортсменов и более 7 тысяч гостей. Ажиотаж большой, не все смогут наблюдать соревнования, в связи с чем организованы фан-зоны в самом Чайковском. Город не справляется с наплывом болельщиков, поэтому некоторые остановились в соседних городах Воткинске и Ижевске.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Манна федеральная: Край получит 600 млн на бесплатные лекарства
Пермь отмечает День государственного флага
Гадить разрешается: В Перми открылись площадки для выгула собак
В Березниковской больнице нашли нарушения
Китай и Пермь связал новый железнодорожный маршрут
В Прикамье падают темпы жилищного строительства
Долины малых рек как территория творчества
Лес с молотка
В Перми зафиксирован крупный разлив ртути
Кунгурская пещера отмечает день рождения
Добавить комментарий: