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В Чайковском стартовал Чемпионат мира по летнему биатлону

биатлон

На лыжно-биатлонном комплексе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в городе Чайковском стартует Чемпионат мира по летнему биатлону. Билеты на столь ожидаемое спортивное событие года давно распроданы. Заявлены на участие в летнем чемпионате  сборные России, Греции, Гренландии, Дании, Финляндии, Латвии и Казахстана. В программе соревнований - смешанная эстафета, спринты и гонки преследования.  По расчетам организаторов ожидается не менее 200 спортсменов  и более 7 тысяч гостей. Ажиотаж большой, не все смогут наблюдать соревнования, в связи с чем  организованы фан-зоны в самом Чайковском. Город не справляется с наплывом болельщиков, поэтому некоторые остановились в соседних городах Воткинске и Ижевске. 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 23.08.2017 в 12:50 в рубрике - Радио Пермского края

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