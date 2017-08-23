В Чайковском стартовал Чемпионат мира по летнему биатлону

На лыжно-биатлонном комплексе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в городе Чайковском стартует Чемпионат мира по летнему биатлону. Билеты на столь ожидаемое спортивное событие года давно распроданы. Заявлены на участие в летнем чемпионате сборные России, Греции, Гренландии, Дании, Финляндии, Латвии и Казахстана. В программе соревнований - смешанная эстафета, спринты и гонки преследования. По расчетам организаторов ожидается не менее 200 спортсменов и более 7 тысяч гостей. Ажиотаж большой, не все смогут наблюдать соревнования, в связи с чем организованы фан-зоны в самом Чайковском. Город не справляется с наплывом болельщиков, поэтому некоторые остановились в соседних городах Воткинске и Ижевске.