Манна федеральная: Край получит 600 млн на бесплатные лекарства

Уральские регионы получат дополнительные средства на лекарства для обеспечения граждан, имеющих право на бесплатные медикаменты. Решение об увеличении субвенций приняло правительство России. Общая сумма выделенных средств в 2017 году для регионов УрФО и Пермского края составит 3,51 миллиарда рублей. Больше всего получит Свердловская область – чуть более 1 миллиарда. Пермский край и Челябинская область получат по 600 миллионов. Меньше всего денег уйдет в Зауралье – 229 миллионов, передает "Уралинформбюро". В первом квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, увеличилось почти на 200 тысяч. Это и привело к увеличению финансирования.