Манна федеральная: Край получит 600 млн на бесплатные лекарства

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лекарства

Уральские регионы получат дополнительные средства на лекарства для обеспечения граждан, имеющих право на бесплатные медикаменты. Решение об увеличении субвенций приняло правительство России. Общая сумма выделенных средств в 2017 году для регионов УрФО и Пермского края составит 3,51 миллиарда рублей. Больше всего получит Свердловская область – чуть более 1 миллиарда. Пермский край и Челябинская область получат по 600 миллионов. Меньше всего денег уйдет в Зауралье – 229 миллионов, передает "Уралинформбюро". В первом квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, увеличилось почти на 200 тысяч. Это и привело к увеличению финансирования.

Метки: в России, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 23.08.2017 в 12:45 в рубрике - Радио Пермского края

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