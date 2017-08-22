Пермь отмечает День государственного флага

День Государственного флага России отмечают во всех субъектах Федерации. В Перми также состоится праздничная акция. На площадке у монумента «Героям фронта и тыла» выступит оркестр Пермского военного института. Оркестр представит три блока патриотической программы, в которую вошли всем известные и любимые многими песни о Родине. Программа начнется в 17.30 и продлится час. В это же время на эспланаде под «живую» музыку состоится танцевальная акция «Флаг моего государства». Напомним, ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации в августе 1994 года. Каждый участник акции получит памятный символ праздника – ленточку с триколором российского флага.