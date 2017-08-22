Пермь отмечает День государственного флага
День Государственного флага России отмечают во всех субъектах Федерации. В Перми также состоится праздничная акция. На площадке у монумента «Героям фронта и тыла» выступит оркестр Пермского военного института. Оркестр представит три блока патриотической программы, в которую вошли всем известные и любимые многими песни о Родине. Программа начнется в 17.30 и продлится час. В это же время на эспланаде под «живую» музыку состоится танцевальная акция «Флаг моего государства». Напомним, ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации в августе 1994 года. Каждый участник акции получит памятный символ праздника – ленточку с триколором российского флага.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Гадить разрешается: В Перми открылись площадки для выгула собак
В Березниковской больнице нашли нарушения
Китай и Пермь связал новый железнодорожный маршрут
В Прикамье падают темпы жилищного строительства
Долины малых рек как территория творчества
Лес с молотка
В Перми зафиксирован крупный разлив ртути
Кунгурская пещера отмечает день рождения
Хлебный спас для должников работу припас
Рубили по-крупному
Добавить комментарий: