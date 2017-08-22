Гадить разрешается: В Перми открылись площадки для выгула собак
В Перми открыли две новые площадки для выгула собак. Погулять с четвероногими друзьями, не доставляя неудобств другим жителям города, теперь можно в парке отдыха «Балатово» и микрорайоне Пролетарский на улице Костычева. Все площадки для выгула животных имеют ограждения, они оборудованы снарядами для дрессировки и деревянными конструкциями для тренировки хвостатых. Также для отдыха владельцев собак установлены скамейки. Выгуливать собак на площадках можно при любой погоде и в любое время года.
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