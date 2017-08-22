В Березниковской больнице нашли нарушения

В Березниковской городской больнице нарушили нормы обращения с медицинским отходами. В ходе проверки было установлено, что допускаются нарушения при проведении процесса обеззараживания инъекционных игл, емкости для сбора медицинских отходов в процедурных кабинетах установлены в непосредственной близости от нагревательных приборов. Отдельные лица, имеющие допуск по обращению с медицинскими отходами, не иммунизированы против вирусного гепатита «В». Межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление главному врачу городской больницы им. Вагнера. Нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности,- сообщает издание Город Березники.