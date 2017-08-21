Китай и Пермь связал новый железнодорожный маршрут
Китайскую провинцию и Пермь связал новый железнодорожный маршрут. Он пройдет из провинции Цинхай через Казахстан в Россию, конечным пунктом прибытия будет Пермь, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа». Таким способом будут доставлять грузы из Китая, в краевую столицу товары будут прибывать за 10 суток, это на 30 суток быстрее доставки по морю. Общая протяженность железнодорожного пути - около 6,3 тысячи километров. Власти Китая полагают, что новый способ доставки повысит конкурентоспособность китайских товаров в России.
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