Китай и Пермь связал новый железнодорожный маршрут

Китайскую провинцию и Пермь связал новый железнодорожный маршрут. Он пройдет из провинции Цинхай через Казахстан в Россию, конечным пунктом прибытия будет Пермь, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа». Таким способом будут доставлять грузы из Китая, в краевую столицу товары будут прибывать за 10 суток, это на 30 суток быстрее доставки по морю. Общая протяженность железнодорожного пути - около 6,3 тысячи километров. Власти Китая полагают, что новый способ доставки повысит конкурентоспособность китайских товаров в России.