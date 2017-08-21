В Прикамье падают темпы жилищного строительства

В Прикамье продолжают падать темпы жилищного строительства. Данные за январь-июль представил Пермьстат. За семь месяцев года на территории края сдано в эксплуатацию 4697 квартир. Их общая площадь составила 324 с половиной тыс. кв. метров, это 78% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Индивидуальные застройщики за счет собственных и привлеченных средств построили жилые дома общей площадью 176 тыс. кв. метров. Это на 45% больше, нежели в январе-июле 2016 года.Средняя стоимость строительсвта 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без домов ИЖС составила за этот период 39 тыс. 505 рублей.