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В Прикамье падают темпы жилищного строительства →

Долины малых рек как территория творчества

рисунок

В минувшие  выходные пермские художники, экологи, учёные и активисты  начали превращать долины малых рек в территорию творчества. Мероприятия продлятся по 25 августа  в рамках  стрит-арт фестиваля «Экология пространства». В этом году он будет посвящен долинам малых рек. За субботу и воскресенье прошли субботники  в долинах рек Уинка - Егошиха - Данилиха – Мулянка, а также  велосипедные и водные экскурсии. Сегодня  организаторы начнут с детского эко-утренника в Саду Соловьев. Позже здесь пройдет пешеходная экскурсия «Слушай соловья». 22 августа художник Александр Жунёв вместе с помощниками создаст  арт-объект в Егошиха-парке «Гусеница на склоне». Вечером состоятся футбольная вечеринка и квест от Школы здорового бега. 23 августа события будут разворачиваться в Центре городской культуры. Здесь состоится дискуссия по экологическим правам «Право на жизнь» и лекция «10 правил жизни осознанного горожанина». В этот день также состоится творческий флешмоб «Арт-конституция».  24 августа на берегу р. Мулянки уличные художники будут превращать таксофоны в произведения искусства. А вечером пройдет литературная вылазка на р. Егошиху с поэтом и журналистом Иваном Козловым. Завершится Фестиваль 25 августа водной экскурсией по р. Мулянке и  аукционом арт-объектов.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.08.2017 в 16:53 в рубрике - Радио Пермского края

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