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← В Перми зафиксирован крупный разлив ртути

Лес с молотка

лес

На территории Пермского края создается система биржевой торговли лесом и лесоматериалами. Прикамье – один из двух регионов, которые вошли в пилотный проект, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным по развитию механизмов биржевой торговли лесом и лесоматериалами в России и участии в них бюджетных учреждений. Эту работу ведет краевое правительство совместно с АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». Пермские лесхозы уже выставили на биржу семь позиций общим объемом свыше 4 тысячи кубометров древесины. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 21.08.2017 в 16:30 в рубрике - Радио Пермского края

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← В Перми зафиксирован крупный разлив ртути

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