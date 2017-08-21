Лес с молотка
На территории Пермского края создается система биржевой торговли лесом и лесоматериалами. Прикамье – один из двух регионов, которые вошли в пилотный проект, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным по развитию механизмов биржевой торговли лесом и лесоматериалами в России и участии в них бюджетных учреждений. Эту работу ведет краевое правительство совместно с АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». Пермские лесхозы уже выставили на биржу семь позиций общим объемом свыше 4 тысячи кубометров древесины.
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