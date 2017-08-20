В Перми зафиксирован крупный разлив ртути

В Кировском районе Перми зафиксирован крупный разлив ртути. Утечка произошла в доме по адресу Камышинская, 15. Банка с опасным металлом была обнаружена дворником во время чистки мусоропровода. Мужчина решил выбросить опасную находку обратно в мусоропровод, но емкость с ртутью разбилась и произошла утечка.На место происшествия выезжали представители МЧС и полиции. Был и руководитель администрации Кировского района. Примерно к 14 часам на место происшествия приехали представители частной спасательной службы и приступили к работам по демеркуризации. Специалисты отметили, что превышения ПДК не наблюдалось, но произошедший разлив ртути был крупным.