Кунгурская пещера отмечает день рождения
Праздник «Река. Гора. Пещера», посвященный Дню рождения Кунгурской Ледяной пещере, проходит в Кунгуре. В субботу для посетителей пещеры организовали музыкальные площадки на экскурсионном маршруте, а на территории туристического комплекса действовала творческая площадка "Открытый микрофон". В воскресенье с 13:00 до 16:00 на территории комплекса, рядом со входом в Ледяную пещеру, состоится праздничный концерт.
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