Хлебный спас - для должников работу припас. В Октябрьском районе Пермского края готовятся к празднованию Хлебного Спаса, проходящего в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» и летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». В традиционном краевом мероприятии задействованы даже должники по исполнительным производствам, которые займутся благоустройством территории парка культуры и отдыха п. Октябрьский. Кандидаты для выполнения бесплатных общественно полезных работ выбраны из числа жителей, привлеченных судом к отбыванию наказания в виде обязательных работ. Судебные приставы совместно с представителями администрации Октябрьского городского поселения регулярно проводят совместные рейды по должникам, привлеченным к данному виду наказания. В ходе выездного мероприятия, состоявшегося в начале августа, сотрудники краевого ФССП и администрации вручили 5 должникам направления в МУП «Терра». Теперь граждане, привлеченные к обязательным работам, смогут не только исполнить решение суда, но и оказать посильную помощь в подготовке площадки для проведения праздника урожая.