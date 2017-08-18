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Хлебный спас для должников работу припас

пристав

Хлебный спас - для должников работу припас. В Октябрьском районе Пермского края готовятся к празднованию Хлебного Спаса, проходящего в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» и летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». В традиционном краевом мероприятии задействованы даже должники по исполнительным производствам, которые займутся благоустройством территории парка культуры и отдыха п. Октябрьский. Кандидаты для выполнения бесплатных общественно полезных работ выбраны из числа жителей, привлеченных судом к отбыванию наказания в виде обязательных работ.   Судебные приставы совместно с представителями администрации Октябрьского городского поселения регулярно проводят совместные рейды по должникам, привлеченным к данному виду наказания.  В ходе выездного мероприятия, состоявшегося в начале августа, сотрудники краевого ФССП и администрации вручили 5 должникам направления в МУП «Терра».   Теперь  граждане, привлеченные к  обязательным работам, смогут не только исполнить решение суда, но и оказать посильную помощь в подготовке площадки для проведения праздника урожая.        

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.08.2017 в 16:27 в рубрике - Радио Пермского края

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