Хлебный спас для должников работу припас
Хлебный спас - для должников работу припас. В Октябрьском районе Пермского края готовятся к празднованию Хлебного Спаса, проходящего в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» и летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». В традиционном краевом мероприятии задействованы даже должники по исполнительным производствам, которые займутся благоустройством территории парка культуры и отдыха п. Октябрьский. Кандидаты для выполнения бесплатных общественно полезных работ выбраны из числа жителей, привлеченных судом к отбыванию наказания в виде обязательных работ. Судебные приставы совместно с представителями администрации Октябрьского городского поселения регулярно проводят совместные рейды по должникам, привлеченным к данному виду наказания. В ходе выездного мероприятия, состоявшегося в начале августа, сотрудники краевого ФССП и администрации вручили 5 должникам направления в МУП «Терра». Теперь граждане, привлеченные к обязательным работам, смогут не только исполнить решение суда, но и оказать посильную помощь в подготовке площадки для проведения праздника урожая.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Рубили по-крупному
Пермскую фабрику чистой воды остановят
На выставку «Православная Русь» привезли христианские святыни
В рейс «под шафе»
Жак Ив Кусто - он и есть море
Проект поликлиники чиновникам не понравился
Юбилей у Юбилейного
Это высший пилотаж!
Православный детсад закрыли за нарушение санитарных норм
От Пушкина до Пастернака: пешеходная экскурсия в Перми
Добавить комментарий: