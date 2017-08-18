Рубили по-крупному

В Бардымском районе полицейские раскрыли рубку леса в особо крупном размере. В дежурную часть отдела МВД России по Бардымскому району поступило сообщение об обнаруженной незаконной валке леса вблизи д. Старый Ашап. Прибыв на место преступления, полицейские установили, что в нескольких выделах спилены 67 деревьев пород ель, пихта, осина и береза. Кроме этого, стражи порядка обнаружили и изъяли две бензопилы и трактор. В результате противоправных действий причиненный лесному фонду материальный ущерб составил свыше 320 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний житель с. Барда. Оперативники задержали молодого человека и доставили в территориальный отдел внутренних дел, где он дал признательные показания. По факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.