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← Пермскую фабрику чистой воды остановят

Рубили по-крупному

лес

В Бардымском районе полицейские раскрыли рубку леса в особо крупном размере. В дежурную часть отдела МВД России по Бардымскому району поступило сообщение об обнаруженной незаконной валке леса вблизи д. Старый Ашап. Прибыв на место преступления, полицейские установили, что в нескольких выделах спилены 67 деревьев пород ель, пихта, осина и береза. Кроме этого, стражи порядка обнаружили и изъяли две бензопилы и трактор. В результате противоправных действий причиненный лесному фонду материальный ущерб составил свыше 320 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний житель с. Барда. Оперативники задержали молодого человека и доставили в территориальный отдел внутренних дел, где он дал признательные показания. По факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 18.08.2017 в 13:11 в рубрике - Радио Пермского края

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