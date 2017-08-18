Пермскую фабрику чистой воды остановят
В Перми с 8 часов вечера и до 8 часов утра 20 августа пройдет плановый останов Большекамского водозабора, сообщает пресс-служба компании «Новогор-Прикамье». Как поясняют на предприятии, мероприятие проводится в целях профилактики оборудования и обеспечения надежного водоснабжения. Во время останова специалисты компании и подрядчики на водозаборе и на сетях выполнят работы, которые можно провести только при полном осушении трубопроводов. На работы, согласно регламенту, отводится не более чем 36 часов. На период отключения без воды останутся: часть домов Свердловского, Индустриального; Мотовилихинского; Дзержинского; Ленинского районов, а также м/р Кондратово Пермского района. Жителям рекомендуют сделать запасы воды заранее.
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