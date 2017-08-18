На выставку «Православная Русь» привезли христианские святыни

С 18 по 27 августа в Перми пройдет 12 межрегиональная выставка «Православная Русь». В программе: выставка монастырей и храмов, православных издательств, художественно-реставрационных и ювелирных мастерских, церковной атрибутики, иконописи, колокольного литья, изделий народных промыслов, подарков к православным праздникам.

На выставке будут представлены святыни и реликвии Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря, коллекция Пермской художественной галереи, старая школа из коллекции Чердынского краеведческого музея. «Православная Русь» - масштабный духовно-просветительский проект, объединяющий около 300 религиозных организаций из разных стран мира. Ежегодно в духовном центре выставке размещают чтимые Святыни, к которым приходят на поклон тысячи верующих. На площадке располагается музейная культурно-историческая экспозиция, и проходит духовно-просветительская программа. В 2016 году выставка объединила 75 000 православных. Вход на выставку свободный.