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← Жак Ив Кусто - он и есть море

В рейс «под шафе»

пьянство

ГИБДД по Пермскому краю выявила сразу двух водителей, которые управляли автобусом в состоянии алкогольного опьянения. Оба водителя транспортных средств привлечены к административной ответственности. Как сообщили в Главном Управлении МВД по Пермскому краю, в Губахе автоинспекторы остановили рейсовый автобус, который направлялся по маршруту «Кунгур-Соликамск». Во время проверки сотрудники ГИБДД почувствовали запах алкоголя и обязали водителя пройти тест на алкоголь. В итоге тест показал положительный результат, мужчина был отстранен от вождения автобусом, а транспорт отправлен на специальную стоянку. Аналогичная ситуация произошла в Кунгурском районе. Водитель, управлявший заказным автобусом, оказался в нетрезвом виде. В отношении обоих водителей составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Им грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на два года.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 17.08.2017 в 17:55 в рубрике - Радио Пермского края

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