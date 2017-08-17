Жак Ив Кусто - он и есть море

В Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект, 10) сегодня в 19 часов откроется выставка, посвященная знаменитому французскому путешественнику, писателю и изобретателю акваланга Жаку Иву Кусто. На выставке будут представлены фото- и видеодокументы, печатные материалы российского журналиста Владимира Кривошеева. В 1985 году он принимал участие в первом экспериментальном переходе турбопарусного судна «Алкионы» из французского порта Ла-Рошель в Нью-Йорк. Владимир Кривошеев расскажет о плавании через Атлантику, инновационных парусах будущего и о научной деятельности Кусто. Кроме того, на выставке зрители увидят подводное снаряжение, фото и макеты судов Жака Ива Кусто «Калипсо» и «Алкиона», узнают историю создания акваланга и приспособлений для подводной фотосъемки. Выставка будет дополнена мультимедийными арт-объектами и воссозданной средой подводного мира.

Посетители увидят живую среду обитания различных морских существ, – рассказали в пресс-службе Центрального выставочного зала. – Также посетителям будет интересно узнать малоизвестные факты о жизни Жака Ива Кусто. Выставка продлится до 24 сентября.